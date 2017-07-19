Ambiente: Zangrillo a Mab Unesco Piemonte, territori laboratori del futuro -2

Istituzioni responsabili verso le nuove generazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 set - 'Abbiamo messo al centro le persone, i giovani e il dialogo con i territori - ha proseguito Zangrillo ricordando il processo di trasformazione messo in atto nella Pa - e tra il 2023 e il 2026 abbiamo assunto 800mila persone, ridotto la durata media dei concorsi da oltre due anni a circa cinque mesi e portato la formazione da una media di 6 a oltre 40 ore annue per dipendente. Allo stesso tempo abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di semplificazione previsti dal Pnrr, intervenendo su 500 procedimenti. Risultati concreti per costruire una Pubblica amministrazione piu' moderna, semplice e attrattiva'.

Da qui, infine, il richiamo alla responsabilita' delle istituzioni nei confronti delle nuove generazioni. 'Le grandi trasformazioni diventano concrete proprio nei territori. Non dobbiamo limitarci a custodire cio' che abbiamo ricevuto, ma consegnare ai nostri giovani territori piu' forti, comunita' piu' coese, istituzioni piu' capaci e un patrimonio ambientale e culturale che continui a generare valore. Se sapremo lavorare insieme, i territori MAB Unesco del Piemonte potranno diventare veri e propri laboratori del futuro, nei quali sviluppo, cultura, biodiversita' e benessere delle persone possano procedere nella stessa direzione'.

Bof.

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