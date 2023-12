Ambiente: Urso, in 2022 oltre 30mila reati (+0,3%), controlli anche su fondi Pnrr

Cemento, fauna e rifiuti filiere con maggior numero illeciti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 dic - "I reati contro l'ambiente lo scorso anno sono stati 30.686, cioe' lo 0,3% in piu' rispetto al 2021. Mediamente si compiono 84 reati al giorno, a cui si aggiungono gli illeciti amministrativi 67.030, aumentati del 13%, in totale quasi 100mila violazioni delle norme a tutela dell'ambiente". Lo ha evidenziato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell'audizione convocata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, citando i dati del rapporto Ecomafie 2023 di Legambiente, relativi, in particolare alle attivita' illecite legate al mercato dei rifiuti. "Ciclo illegale del cemento, reati contro la fauna e ciclo dei rifiuti - ha aggiunto - sono in ordine di grandezza le tre principali filiere su cui nel 2022 si e' registrato il maggior numero di illeciti".

Lo stesso rapporto, ha inoltre fatto rilevare il ministro, "suggerisce un doppio binario di intervento: da un lato e' necessario rafforzare le attivita' di prevenzione e di controllo nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse stanziate con il Pnrr, dall'altro occorre mettere mano a livello europeo un quadro normativo condiviso con cui affrontare una criminalita' organizzata ambientale che supera i confini".

'La Campania - ha inoltre fatto rilevare - si conferma al primo posto per numero di reati contro l'ambiente, 4.020, cioe' il 13,1% del totale nazionale, seguita dalla Puglia, con 3.054 reati, dalla Sicilia, con 2.905 e dal Lazio con 2.642. Prima regione del Nord, la Lombardia, sesta sul totale nazionale, con 2.141 infrazioni penali, seguita dalla Toscana".

