Ambiente: stanziati 19,3 mln di fondi europei per chiudere bonifica al Sin di Fidenza

Al lavoro sul sito l'azienda Furia (gruppo Seche') (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Vanno avanti grazie a nuovi fondi statali gli interventi di risanamento del Sin (Sito di interesse nazionale) di Fidenza, oggi al centro di un evento in cui e' stata ufficializzata l'assegnazione di 19,3 milioni di euro dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) europeo 2021-2027. I fondi si aggiungono ai 28 milioni gia' investiti negli anni e coprono "la quasi totalita' delle risorse richieste", spiega in una nota il Comune di Fidenza.

Il Sin di Fidenza - inserito tra i siti di interesse nazionale dal 2001 - comprende cinque localita' vicine tra loro, per un totale di oltre 134 mila metri quadrati a ridosso della cittadina. Tutti siti segnati da un passato industriale legato alla distillazione del catrame, alla produzione di acido solforico, concimi e piombo tetraetile.

Le attivita' operative di bonifica sono al momento seguite da Furia, societa' emiliana attiva nella gestione dei rifiuti industriali e nelle bonifiche ambientali, controllata dal 2023 dal gruppo francese Seche'.

Le risorse sono state concordate tra Presidenza del Consiglio e Ministero dell'Ambiente. Queste rendono operativi gli interventi, tra gli altri, nelle aree ex Carbochimica (la cui attivita' con il carbone fossile e' cessata negli anni '80) e dell'ex inceneritore di San Nicomede. A margine, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha ricordato che questi 'territori sono cresciuti tanto con l'industrializzazione, con interventi che in quel momento hanno dato benessere e crescita di ricchezza, ma che oggi hanno la necessita' di essere ripristinati', ringraziando istituzioni e aziende coinvolte e ricordando che 'c'e' un lunghissimo elenco di Sin che riguardano la regione'.

'Purtroppo abbiamo ancora problemi di tempo, piu' che di soldi', ha concluso durante il discorso Pichetto Fratin.

