Ambiente: piu' flessibilita' regole nel mandato negoziale Consiglio Ue su ripristino ecosistemi

I termini dell'accordo raggiunto a (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 giu - Oggi il Consiglio ha raggiunto un accordo (orientamento generale) su una proposta di legge sul ripristino della natura. La proposta mira a mettere in atto misure di recupero che riguarderanno almeno il 20% delle terre emerse e il 20% delle aree marine dell'UE entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Stabilisce specifici obiettivi e obblighi giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati - dai terreni agricoli e forestali agli ecosistemi marini, d'acqua dolce e urbani. La posizione negoziale, in sostanza, e' il mandato alla presidenza svedese della Ue di avviare il confronto con il Parlamento europeo.

