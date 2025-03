Ambiente: Pichetto, a Roma un Centro su Innovazione e Mobilita' climatica

Ministro ha incontrato direttrice generale Oim, Amy Pope (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Creare a Roma un centro su Innovazione e Mobilita' climatica che favorisca la cooperazione e la ricerca su soluzioni innovative rispetto ai flussi migratori indotti dal clima, con particolare riguardo alla mobilita' climatica in Europa, Africa e nel Mediterraneo. E' quanto proposto dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha incontrato la direttrice generale dell'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (OIM), Amy Pope, nel quadro degli incontri di alto livello tra OIM e Governo italiano.

'La creazione di un centro d'eccellenza in Italia - ha evidenziato Pichetto Fratin - favorira' il coordinamento tra gli attori coinvolti nella gestione della mobilita' climatica e lo sviluppo di soluzioni operative innovative per affrontare il fenomeno, potendo anche contare sul know-how italiano, sia nel settore pubblico che in quello privato'. Il confronto tra il ministro e la direttrice Pope ha riguardato il nesso sempre piu' stretto tra cambiamento climatico e flussi migratori.

'La sfida della gestione della mobilita' umana collegata ai cambiamenti climatici e' una delle piu' pressanti del nostro tempo. Gli eventi climatici estremi mettono a rischio sicurezza e stabilita', soprattutto delle comunita' vulnerabili in Africa e Mediterraneo. Proprio queste aree - ha sottolineato il titolare del Mase - sono il focus della strategia italiana per sostenere sicurezza e crescita sulle due sponde del Mediterraneo con partenariati che l'Italia sta promuovendo con il Piano Mattei e con il Processo di Roma'.

'Vogliamo rafforzare anche con l'Oim - ha concluso Pichetto - le attivita' che vedono l'Italia fortemente impegnato in tutti gli ambiti internazionali per promuovere soluzioni efficaci al crescente impatto del cambiamento climatico sui flussi migratori. Per raggiungere gli obiettivi comuni e' sempre piu' necessario un approccio strutturato a livello internazionale'.

fon

(RADIOCOR) 28-03-25 10:42:33 (0281) 5 NNNN