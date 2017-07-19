Ambiente: inaugurato a Milano il Museo della Plastica

L'esposizione promossa da Plastic Free Onlus (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - E' stato inaugurato questa mattina, all'interno del mercato di quartiere di via Rombon 34, in zona Lambrate a Milano, il Museo della Plastica, uno spazio nato per mostrare concretamente quanto i prodotti monouso possano sopravvivere nell'ambiente ben oltre la durata di una vita umana. Flaconi, contenitori e oggetti in plastica rimasti nell'ambiente per oltre mezzo secolo, ancora oggi quasi integri, sono al centro dell'esposizione promossa da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all'inquinamento da plastica, in collaborazione con il Municipio 3 del Comune di Milano e con Sogemi, societa' partecipata dal Comune di Milano che gestisce il Mercato alimentare di Milano e quindici mercati di quartiere della citta', compreso quello di Rombon, riaperto lo scorso ottobre al pubblico dopo svariati anni di abbandono. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini, scuole e istituzioni sugli effetti dell'inquinamento da plastica e sulla persistenza dei prodotti monouso nell'ambiente, attraverso un'esposizione composta da reperti realmente recuperati dai volontari di Plastic Free lungo il Delta del Po.

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(RADIOCOR) 06-06-26 15:40:25 (0345) 5 NNNN