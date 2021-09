Ambiente: Conte, vedro' Cingolani per un chiarimento su progetti e politiche

Confronto fissato il 14 settembre (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 set - "Ho in programma un incontro per il 14 settembre con il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per un chiarimento sui progetti e le politiche per l'ambiente e la transizione ecologica, anche alla luce delle recenti dichiarazioni pronunciate a un evento organizzato da Italia viva". Lo annuncia il presidente del M5S, Giuseppe Conte. Nel suo intervento alla scuola politica del partito di Renzi, Cingolani ha aperto a un ritorno al nucleare: "Si stanno affacciando tecnologie di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua pesante", "se a un certo momento si verifica che i chili di rifiuto radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata e il costo basso e' da folli non considerare questa tecnologia", ha sostenuto il responsabile governativo per l'ambiente.

fil

(RADIOCOR) 02-09-21 13:37:42 (0288)ENE 5 NNNN