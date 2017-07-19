Ambiente: Censis-Confcooperative, in Italia danni per 210 miliardi da disatri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - 'Parliamo di 42,8 miliardi solo dal 2017 al 2022', prosegue Gardini. 'Nel 2022 e' costato quasi 1% di Pil, lo 0,9% per l'esattezza, pari a 17 miliardi circa: un importo poco inferiore a una manovra finanziaria. Ben una Pmi su quattro e' minacciata, perche' localizzata in comuni a rischio frane e alluvioni e presenta una probabilita' di fallire del 4,8% piu' alta di quella delle altre imprese, una volta che si sia verificato l'evento avverso'.

com-sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-01-26 10:19:05 (0224)FOOD 5 NNNN