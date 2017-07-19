Ambiente: Censis-Confcooperative, in Italia danni per 210 miliardi da disastri

I cambiamenti climatici hanno bruciato 111 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 gen - 'E' di 210 miliardi di euro il conto che disastri naturali e cambiamenti climatici hanno presentato al nostro Paese. Si tratta di un costo pesantissimo, pari all'intero importo del Pnrr e a 10 manovre finanziarie. Di questi 210 miliardi, 111 sono determinati dagli effetti dei cambiamenti climatici. Ecco perche' la cura del territorio non e' un costo, ma un investimento sul sistema paese'. Lo dice Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, commentando i dati che emergono dal Focus Censis Confcooperative 'Disastri e climate change conto salato per l'Italia' che certifica, dati alla mano, come negli ultimi 40 anni, un terzo del valore dei danni provocati da eventi estremi nella Ue sia stato 'pagato' dall'Italia.

