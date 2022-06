Ambiente: 10 mln alla creazione di Fvg Energia per sostenibilita' energetica regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 6 giu - Avviare gli adempimenti necessari per trasformare l'Ucit srl, societa' che svolge attivita' finalizzate al controllo degli impianti termici, in Fvg Energia, facendo diventare quest'ultima una realta' a totale partecipazione regionale destinata a conseguire miglioramenti significativi e misurabili nell'utilizzo razionale dell'energia e delle sue fonti rinnovabili nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

E' questo l'obiettivo del progetto promosso dagli assessori regionali all'Ambiente e alle Finanze, che ha incassato poche ore fa il via libera dell'Esecutivo della regione a statuto speciale.

L'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro ha fatto inoltre sapere che nel prossimo assestamento la Regione conta di destinare 10 milioni di euro per la progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e comunita' energetiche, con l'obiettivo di investire sempre di piu' e in maniera piu' efficace in questo settore grazie a FVG Energia.

