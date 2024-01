Amazon: Vestager, acquisizione sarebbe stata negativa per la concorrenza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 29 gen - IRobot produce robot aspirapolvere, marchio di punta il noto Roomba. Si tratta di uno dei principali fornitori di robot aspirapolvere nello Spazio economico europeo e in diversi stati membri. Amazon e' sia un rivenditore che un mercato online che gestisce mercati locali in diversi stati dell'Unionem Gli Amazon Store sono il principale canale di vendita e di scoperta per i clienti di robot aspirapolvere in particolare in Francia, Germania, Italia e Spagna. Gli aspirapolvere robot fanno parte della rivoluzione della "casa intelligente" che mira a digitalizzare le case e a semplificare la vita domestica. Amazon possiede gia' alcuni dispositivi 'smart home' come l'assistente vocale Alexa o il campanello intelligente Ring, e nel 2022 voleva acquistare iRobot per circa 1,56 miliardi di euro.

Dice Vestager: 'Abbiamo esaminato attentamente il duplice ruolo di Amazon come operatore della piattaforma e partecipante al mercato, le implicazioni della fusione di Amazon con il proprietario di un prodotto di grande successo per il quale Amazon e' gia' un importante canale di vendita.

Durante la nostra indagine, siamo stati in stretto contatto con la Federal Trade Commission degli Stati Uniti'. Bruxelles ha ritenuto che Amazon 'sarebbe stata nella posizione di ( rimuovere o non elencare gli aspirapolvere robot rivali; ridurre la visibilita' dei robot aspirapolvere rivali esposti sul mercato di Amazon; limitare l'accesso a determinati prodotti o ad alcune etichette di prodotti commercialmente attraenti; aumentare i costi sostenuti dai rivali di iRobot per pubblicizzare e vendere i loro robot aspirapolvere sul mercato di Amazon. Abbiamo inoltre scoperto in via preliminare che Amazon avrebbe avuto l'incentivo a precludere l'accesso ai rivali di iRobot perche' sarebbe stato economicamente vantaggioso farlo. Tutte queste strategie di pignoramento potrebbero aver limitato la concorrenza nel mercato dei robot aspirapolvere, portando a prezzi piu' alti, qualita' inferiore e minore innovazione per i consumatori'. Infine, la commissaria all'Antitrust europeo ricorda che 'nel valutare operazioni di questo tipo, e' fondamentale tenere conto di cosa significherebbe l'operazione per i rivali e i clienti dell'entita' risultante dalla fusione. Cio' vale in particolare per le transazioni mediante le quali canali di vendita grandi e consolidati acquisiscono fornitori che dipendono fortemente dall'infrastruttura e dalla portata dei clienti dell'acquirente per avere successo nel mercato' .

