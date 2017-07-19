Amazon: spinge giro d'affari Pmi italiane, oltre 4 mld vendite in 2025

Campania, Lombardia e Lazio tra regioni piu' performanti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 lug - Le piccole e medie imprese italiane, che vendono attraverso Amazon, si stanno ritagliando il 'ruolo di protagoniste dell'economia digitale nazionale'. Secondo l'ultimo report sull'impatto delle Pmi, infatti, nel 2025 i partner di vendita terzi italiani hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive - circa 10 milioni di euro di vendite al giorno - spedendo piu' di 100 milioni di prodotti ai clienti in Italia e nel mondo. Un dato che equivale a piu' di 200 prodotti venduti al minuto, ogni giorno dell'anno. Dallo studio emerge che, sul totale delle vendite realizzate, piu' di 1 miliardo di euro viene dall'estero, 'a testimonianza della capacita' delle Pmi italiane di intercettare la domanda del Made in Italy al di fuori dei confini nazionali'. Segnale che riflette anche il ruolo della piattaforma di e-commerce come 'abilitatore per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, anche attraverso l'accesso a strumenti di visibilita' un tempo riservati alle grandi aziende, e per la promozione dell'eccellenza produttiva del Paese sul piano globale'.

Da notare come il Sud e le Isole abbiano generato piu' del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon, cosi' come le imprese del Sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti nel 2025 contro il 37% spediti dalle Pmi del Nord Italia e il 20% da quelle del Centro. La Campania e' la regione che spicca tra tutte per aver superato il miliardo di euro di vendite complessive tramite Amazon nel 2025, rappresentando da sola quasi il 25% di quelle totali, seguita da Lombardia (700 milioni) e Lazio (350 milioni).

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(RADIOCOR) 22-07-26 10:04:51 (0221) 5 NNNN