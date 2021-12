Amazon: nel 2022 punta a supportare la digitalizzazione di 20mila Pmi italiane -2

Il programma del gruppo Usa vanta partner pubblici e privati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 nov - Il comunicato del colosso Usa sottolinea che le PMI che nel corso dell'ultimo anno hanno seguito il programma "Accelera con Amazon" per oltre il 40% hanno iniziato a vendere online o hanno accelerato lo sviluppo del proprio business digitale.

A livello regionale, le PMI della Lombardia hanno registrato il piu' alto numero di partecipazioni (18%), seguite da Campania (11%) e Lazio (11%).

Il comunicato spiega inoltre che il programma, lanciato a novembre del 2020, si e' sviluppato e arricchito nel corso del 2021, anno in cui, secondo i recenti dati dell'Osservatorio eCommerce B2c della School of Management, l'incidenza delle vendite via eCommerce sul totale delle vendite Retail ha segnato un'ulteriore crescita di un punto percentuale, passando dal 9% del 2020 al 10%, dopo la crescita di tre punti nell'anno precedente. In questo contesto, anche le medio-piccole imprese italiane si sono avvicinate all'eCommerce e ne hanno compreso le potenzialita' partendo spesso dalle basi.

Il programma di Amazon, dal suo lancio un anno fa, oltre a MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, ha raggiunto un totale di ulteriori 7 partner tra pubblici e privati che si sono uniti per supportare le PMI nella loro digitalizzazione e internazionalizzazione. Tra questi ci sono ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Netcomm il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, Confagricoltura, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza che ha partecipato attraverso il suo Gruppo Giovani, Regione Marche e aziende private come illimity Bank S.p.A. per coprire nuove aree di formazione.

