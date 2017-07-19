Dati
            Notizie Radiocor

            Amazon: Jassy, dazi Trump iniziano a pesare sui prezzi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 20 gen - I dazi imposti dal presidente statunitense, Donald Trump, stanno iniziando a riflettersi sui prezzi di alcuni prodotti venduti su Amazon. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'azienda, Andy Jassy, in un'intervista alla Cnbc durante il World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Jassy ha spiegato che molte scorte acquistate in anticipo per attenuare l'impatto dei dazi sono ormai esaurite. 'Si comincia a vedere l'effetto dei dazi su alcuni articoli', ha detto Jassy. Jassy ha ricordato che il margine operativo del retail e' limitato e che, con costi in crescita del 10%, 'non ci sono molte opzioni' per evitare rincari. Sul mercato, il titolo di Amazon e' in ribasso del 2,3%.

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Amazon 199,76 -0,91 17.37.16 197,14 200,30 200,20


