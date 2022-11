Amazon: in 2021 investiti 4 mld in Italia e 12,6 dal 2010 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 nov - Nel 2021 la forza lavoro di Amazon e' salita a 14mila persone e l'azienda ha gia' creato 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel 2022 per un totale di oltre 17mila dipendenti a tempo indeterminato in Italia. Attraverso gli investimenti nella rete logistica e nella forza lavoro, Amazon intende anche continuare a sostenere le oltre 20mila piccole e medie imprese che vendono su Amazon, comprese le 4.500 Pmi che utilizzano la vetrina del Made in Italy per esportare i loro prodotti. Nel 2021 Amazon ha aperto diverse nuove sedi. Attualmente ha piu' di 60 strutture in tutta Italia, sia logistiche che corporate. L'impatto economico di Amazon non va solo a beneficio delle grandi aree urbane, ma anche delle citta' piu' piccole in diverse regioni con limitate opportunita' di lavoro. Quanto alla difesa dell'ambiente, Amazon e' la prima firmataria del Climate Pledge, cofondato con Global Optimism nel 2019. Si tratta di un impegno a raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, 10 anni prima rispetto all'obiettivo stabilito dall'Accordo di Parigi.

