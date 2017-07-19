Amadori: manifestato a Urso interesse per rilancio sito ex Gam di Bojano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 set - I vertici di Amadori hanno manifestato al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, la disponibilita' a valutare un progetto industriale che preveda la valorizzazione del sito molisano appartenente alla ex Gam (Gestione Agroalimentare Molisana), qualora vi siano le condizioni commerciali e di sviluppo industriale. E' quanto comunica il Mimit in una nota, specificando che oggi si e' svolto il primo incontro dedicato alle prospettive industriali e occupazionali dei lavoratori del sito ex Gam, in provincia di Campobasso, azienda attiva nella filiera avicola i cui asset, a seguito del fallimento della societa', sono divenuti di proprieta' di Agricola Vicentina, parte del Gruppo Amadori. L'incontro, cui hanno partecipato il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, i rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali e di Sviluppo Lavoro Italia (Sli), ha fatto seguito a quello di Urso con i vertici di Amadori.

Intanto, sono gia' in corso interlocuzioni tra il Gruppo e le strutture ministeriali per approfondire le possibili forme di sostegno economico e finanziario all'iniziativa, per sostenere lo sviluppo industriale dell'area e favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Alla luce di questo quadro, e in attesa degli esiti del confronto, il tavolo e' stato aggiornato a febbraio 2027. Com-Fla-.

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