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            Altroconsumo: per il 43% delle famiglie difficile sostenere spese sanitarie

            Prospettive ancora piu' incerte per il 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - MilanoMilano, 21 mar - Seppure sia in lieve ripresa la capacita' di spesa delle famiglie italiane, casa e salute restano ancora una difficolta'. Il Termometro 2025 di Altroconsumo vede l'indice della capacita' di spesa salire a 49,3 punti/100, in lieve ripresa, ma solo una famiglia su tre lo scorso anno e' riuscita a sostenere i costi senza difficolta' e ben il 69% sostiene di aver avuto difficolta' a risparmiare. Il 47% degli intervistati dichiara di aver avuto problemi nel sostenere i costi legati all'abitazione, mentre il 43% segnala difficolta' per le spese sanitarie. Dopo tre anni segnati da un forte calo del potere d'acquisto delle famiglie, comunque, si e' ridotta la percentuale di famiglie in difficolta' nell'ambito dei costi legati alla salute, seppure con dati ancora allarmanti: per le cure dentistiche le difficolta' sono per il 47% delle famiglie italiane contro il 55% l'anno precedente; quelle per le visite mediche scendono dal 52% al 46%. Diminuiscono anche le difficolta' per alcune spese legate alla casa, come le bollette, nel 2025 al 41% contro il 47% del 2024, e il peso del mutuo cala di 6 punti percentuali.

            Sono Marche (46,8), Sardegna (47,1) e Campania (48,6) le regioni in cui la capacita' di sostenere le spese e' inferiore alla media. Dall'altra parte della classifica la capacita' di spesa e' superiore alla media per Umbria (53,8), Piemonte (52,1), Trentino-Alto Adige (51,5) e Sicilia (51,2).

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            (RADIOCOR) 21-03-26 15:24:14 (0330) 5 NNNN

              


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