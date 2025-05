Altroconsumo: Horis, sportello digitale per ristrutturazione energetica di case green

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Nasce Horis - Servizi per ristrutturare, una nuova piattaforma digitale di Altroconsumo per affrontare tutte le fasi di una ristrutturazione energetica della propria abitazione. Cofinanziata dal programma europeo Life, Horis si inserisce nel quadro delle direttive comunitarie - in particolare la 'Case Green' - che puntano a ridurre i consumi energetici degli edifici residenziali almeno del 20% entro il 2035. L'iniziativa, spiega l'associazione a tutela dei consumatori, e' necessaria in un contesto in cui il cambiamento climatico e il caro energia stanno mettendo a dura prova la qualita' della vita e la sostenibilita' economica di milioni di famiglie. In Italia, infatti, secondo i dati di Enea, il 60% delle abitazioni residenziali - circa 12 milioni di case - e' ancora classificato nelle fasce energetiche piu' basse (F e G), il che significa che e' inefficiente dal punto di vista energetico e piu' esposta alle conseguenze di eventi atmosferici estremi. Questo impatta sia sul clima, con il settore edilizio responsabile del 36% delle emissioni di gas serra nell'Ue, sia sul bilancio familiare: nel nostro Paese, 67% dei consumi domestici e' destinato al riscaldamento, e oltre 2,3 milioni di famiglie sono in condizione di poverta' energetica, ovvero non consumano energia perche' non possono permetterselo. Si tratta di un dato in aumento, riporta l'associazione, non solo in Italia (+ 340.000 famiglie nel 2023 rispetto al 2022), ma in tutta Europa, dove in 5 anni la poverta' energetica e' cresciuta di oltre il 50%, arrivando a colpisce quasi 50 milioni di persone. Accedendo alla piattaforma l'utente puo' informarsi su oltre 100 misure sostenibili, agevolazioni fiscali, normative vigenti e consigli, utilizzare il 'Simulatore ristrutturazione', che indica soluzioni a costi economici e benefici energetici, consultare un elenco di professionisti sul territorio validati da Altroconsumo e dai partner.

