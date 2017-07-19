Altagamma: Giovanna Vitelli futura presidente per triennio 2026-2028

In carica dall'1 giugno 2026, succede a Matteo Lunelli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 dic - L'assemblea dei soci di Altagamma, su proposta del consiglio dei saggi composto da Santo Versace, Leonardo Ferragamo e Claudio Luti, ha designato Giovanna Vitelli quale futura presidente della fondazione per il triennio 2026-2028. Presidente di Azimut/Benetti, societa' specializzata nella costruzione di megayacht, Giovanna Vitelli succede a Matteo Lunelli, presidente e ceo del Gruppo Lunelli, che ha guidato la fondazione per due mandati dal 2020. Entrera' in carica il 1 giugno 2026. Vitelli, laureata in Giurisprudenza, esercita la professione legale presso lo studio di diritto societario Bonelli, Erede & Pappalardo fino al 2004. Nello stesso anno entra nel gruppo fondato del 1969 dal padre, Azimut/Benetti, di cui contribuisce alla crescita assumendone dapprima la vicepresidenza nel 2016 e poi la presidenza nel 2023. E' inoltre imprenditrice nel settore dell'ospitalita' montana a 5 stelle, con l'Hotellerie de Mascognaz in Valle D'Aosta e il Grand Hotel des Alpes a Chamonix. Dal 2023 e' membro attivo di Altagamma, quale vicepresidente per il settore della nautica.

