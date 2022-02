Alstom: contratti da 33 mln per nuovi treni e sistema segnalamento in Abruzzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Alstom rende noto di aver firmato due contratti dal valore di 33 milioni di euro con Divisione Ferroviaria Tua, societa' pubblica della regione Abruzzo che opera nel settore dei servizi per la mobilita' di viaggiatori in ambito regionale, relativi alla fornitura di 3 nuovi treni Coradia Stream Pop 2.0 e la realizzazione di un nuovo sistema di segnalamento sulle tratte Lanciano-San Vito e Fossacesia/Torino di Sangro-Archi. La firma del contratto e' stata celebrata a Lanciano alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del presidente di Tua Gianfranco Giuliante e del Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria, Michele Viale. "Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Tua per questi importanti progetti di miglioramento del trasporto regionale abruzzese" ha detto Viale. I treni Pop Coradia Stream sono prodotti da Alstom in Italia. Lo sviluppo del progetto, e la gran parte della produzione e della certificazione viene eseguita presso il sito di Alstom a Savigliano. La progettazione e produzione dei sistemi di trazione e di altri componenti avviene a Sesto San Giovanni, mentre i sistemi di segnalamento sia di bordo che di terra vengono progettati e realizzati dalla sede di Bologna.

Cop-Com

