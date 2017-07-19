Alsea: il 30 giugno l'Assemblea pubblica 2026 in collaborazione con Il Sole 24 Ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Si terra' martedi' 30 giugno alle ore 9.30 l'Assemblea pubblica 2026 di Alsea (Associazione Lombarda Spedizionieri e Autotrasportatori), organizzata in collaborazione con Il Sole 24 Ore e intitolata 'Guidare la transizione, creare il futuro. Responsabilita', eredita' e visione nel passaggio generazionale'. L'evento sara' trasmesso in streaming su ilsole24ore.com. Al centro dell'incontro il tema del passaggio generazionale, snodo cruciale per il tessuto imprenditoriale italiano e particolarmente rilevante nel settore dell'autotrasporto, oggi chiamato a rinnovarsi tra ricambio manageriale, innovazione e attrattivita' verso i giovani.

Dopo i saluti istituzionali di Anna Maria De Giuli, direttore Alsea, aprira' i lavori Paolo Mieli, giornalista e scrittore, in dialogo con il presidente Alsea Pietro Vavassori per una riflessione sul passaggio generazionale nella storia e nell'imprenditoria. Seguiranno gli interventi di Silvia Rimoldi (KPMG) sui dati del fenomeno nelle PMI e di Beppe Severgnini, che offrira' una riflessione sulle differenze generazionali dal punto di vista culturale, sociale e psicologico. In programma anche un approfondimento sugli aspetti giuslavoristici e fiscali della successione d'impresa con Carlo Fossati, Alessandra Leo e Matteo Migazzi.

Tra gli interventi istituzionali previsti anche i contributi video di Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, e Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda; e i saluti di Carlo De Ruvo, Presidente di Confetra, e Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia.

L'incontro, moderato da Filomena Greco del Sole 24 Ore, offrira' una lettura multidisciplinare delle sfide e delle opportunita' legate alla continuita' aziendale, con un focus su governance familiare, accesso al credito, digitalizzazione e sviluppo delle competenze.

Per informazioni e iscrizioni: https://alsea-assemblea-pubblica.webflow.io/.

Red

(RADIOCOR) 27-06-26 19:23:18 (0433) 5 NNNN