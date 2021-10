Alphabet: utili e ricavi III trim sopra attese, ma deludono YouTube e Google Cloud

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 ott - Trimestrale migliore delle attese per Alphabet. La conglomerata statunitense ha registrato un utile per azione di 27,99 dollari, contro i 23,48 dollari attesi dagli esperti, su ricavi di 65,12 miliardi di dollari, con un consensus a 63,34 miliardi. I ricavi da YouTube sono stati pari a 7,20 miliardi, sotto i 7,40 miliardi attesi dagli analisti. Inferiori alle attese anche i ricavi di Google Cloud, 4,99 miliardi (+45%), contro i 5,07 miliardi del consensus, con una perdita scesa da 1,21 miliardi a 644 milioni di dollari. I ricavi pubblicitari di Google sono aumentati dai 37,10 miliardi dello stesso trimestre del 2020 a 53,13 miliardi. I ricavi dal segmento Other Bets, che include la societa' di auto a guida autonoma Waymo, sono leggermente aumentati da 178 a 182 milioni di dollari, con perdite aumentate, rispetto a un anno prima, da 1,1 a 1,29 miliardi di dollari. Il costo di acquisizione del traffico (TAC) e' stato di 11,50 dollari, contro gli 11,16 dollari attesi dagli analisti. Dopo aver chiuso la seduta di ieri in rialzo dell'1,35%, il titolo di Alphabet era in leggero ribasso nell'afterhours, subito dopo la pubblicazione dei conti. Dall'inizio dell'anno, guadagna il 58%.

