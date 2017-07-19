Alperia: accordo per fornitura di biometano con gruppo Loacker

Due milioni di metri cubi all'anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - Alperia, provider di servizi energetici altoatesino, ha firmato un accordo di lungo termine per la fornitura di biometano a Dolomites Milk, azienda altoatesina produttrice di siero e latte in polvere per brand internazionali nel settore alimentare. L'accordo, spiega una nota, prevede la fornitura di due milioni di standard metri cubi (smc) di biometano all'anno a Dolomites Milk e coinvolge anche Bio Energie di San Lorenzo di Sebato (BZ), in qualita' di produttore di biometano. A fronte di un consumo complessivo pari a circa tre milioni di smc annui, Alperia fornira' inoltre il gas naturale necessario a coprire l'intero fabbisogno energetico dell'azienda, assicurando continuita' di fornitura, tracciabilita' del prodotto e un flusso operativo semplificato per tutte le parti coinvolte. La durata dell'intesa e' di sette anni, con la possibilita' di estensione per ulteriori tre.

