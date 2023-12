Alluvione Toscana: Bassilichi, passato un mese non c'e' ombra sostegno Governo

Patuelli: da imprenditore dico ci vuole una scontistica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - Dall'alluvione in Toscana e' trascorso un mese e "non c'e' ombra di supporto del Governo" osserva il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, nel corso di una tavola rotonda organizzata dall'ente camerale in collaborazione con il Sole 24 Ore Radiocor. Bassilichi osserva che gli enti territoriali e anche il sistema camerale hanno fatto quello che hanno potuto ma "non siamo riusciti come sistema pubblico a dare un contributo immediato".

L'assenza di risorse a livello centrale pesa e allora, propone il presidente della Camera di Commercio, "serve uno strumento" ad hoc che aiuti le imprese "per i primi tre quattro mesi, quelli necessari per completare la stima dei danni". Uno strumento che faccia da bretella con il settore bancario che invece sta offrendo disponibilita' a supportare le imprese danneggiate dall'alluvione.

L'esperienza dell'alluvione ha colpito anche la Romagna, cinque mesi fa e il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nel corso dell'evento, racconta la sua esperienza di imprenditore agricolo danneggiato dall'ultima alluvione.

L'imprenditore agricolo Patuelli ha dovuto pagare, afferma, tutte le imposte patrimoniali, compresa l'Imu intera entro il prossimo 15 dicembre. "La prima cosa che deve fare lo Stato, osserva Patuelli, piu' che un'elargizione di quattrini e' una riduzione delle imposte a chi ha avuto dei danni, cosi' non c'e' il rischio che qualcuno ne approfitti". Riguardo al ruolo delle banche, Patuelli ricorda il protocollo siglato con la Protezione civile che prevede, non appena il Governo delibera lo stato di emergenza per un territorio, "la sospensione della rata di mutuo per chi lo richiede".

