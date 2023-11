Alluvione: Orsini (Confindustria), attivare velocemente misure supporto imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - "E' essenziale che, dopo l'attivazione della moratoria sui crediti, si intervenga per la sospensione delle scadenze fiscali e contributive delle imprese nelle aree colpite. A cio' va aggiunto il rinvio dei termini - attualmente fissato al 30 novembre - per la consegna di beni strumentali prenotati entro il 31 dicembre 2022 per fruire del credito d'imposta 4.0 con le aliquote gia' pianificate. Senza dimenticare la necessita' di definire, anche in Manovra, misure di ristoro per le imprese colpite". Lo afferma Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco in occasione dell'Assemblea di Confindustria Toscana Sud. "Si tratta - ha aggiunto Orsini - di provvedimenti fondamentali per dare un po' di respiro ad aziende messe in ginocchio da una situazione di eccezionale gravita''.

Com-Cel

(RADIOCOR) 22-11-23 19:47:05 (0798) 5 NNNN