Alluvione: Mef, anticipo contributo e' gia' previsto dalla legge

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 mag - Il Mef precisa che, cosi' come prevede la legislazione vigente, e' possibile utilizzare le procedure esistenti per anticipare i 66 milioni per l'alluvione in attesa della pubblicazione in gazzetta della legge che prevede tale contributo. Ulteriore comunicazione in questo senso era gia' stata trasmessa agli organi competenti. Non e' quindi necessaria nessuna modifica in questo senso.

