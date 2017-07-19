Alluvione: il ministro Ciriani nelle zone colpite in Friuli Venezia Giulia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 nov - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani si e' recato oggi nelle zone del Friuli Venezia Giulia colpite dall'alluvione.

Il ministro, accompagnato dalla senatrice Francesca Tubetti, e' stato a Cormons e a Versa, frazione del comune di Romans d'Isonzo, lo riferisce una nota. "Fin da subito - dichiara Ciriani - mi sono tenuto in contatto costante con il presidente Meloni, il ministro Musumeci e il capo dipartimento della protezione civile Ciciliano. Sono sinceramente addolorato per le due vittime, quello di oggi e' il momento del cordoglio, della solidarieta' e della vicinanza. Essere venuto fisicamente nei luoghi colpiti e' un dovere fondamentale perche' fa sentire la presenza delle Istituzioni a chi e' in difficolta'. Quello che mi ha stupito e che non cessa di stupirmi ed emozionarmi e' che queste persone dopo neanche 24 ore da un evento alluvionale senza precedenti hanno gia' ripulito tutto lavorando in mezzo a case invase dal fango, il Governo e' con loro e fara' di tutto per aiutarli e sostenerli".

com-nep.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-11-25 17:17:06 (0564)GOV,PA 5 NNNN