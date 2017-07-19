Allspring: la Bank of England dovrebbe mantenere i tassi invariati - PAROLA AL MERCATO

di Rushabh Amin * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Prevediamo che la Bank of England mantenga i tassi invariati al 3,75%, sostanzialmente in linea con le aspettative di mercato. La curva Ois suggerisce attualmente un paio di rialzi, entrambi verso la fine dell'anno. Il primo intervento e' ora atteso per settembre, dopo essere stato anticipato rispetto a novembre, come indicato di recente l'8 giugno. Nel lungo termine, la curva suggerisce un ciclo di rialzi relativamente contenuto, seguito da un graduale allentamento verso i livelli attuali, in linea con quanto osserviamo nei mercati dell'euro.

Per la prossima riunione, siamo concordi nel ritenere che l'esito piu' probabile sia una divisione dei voti di 7 a 2, con una probabilita' minore che si registri un 6 a 3. La comunicazione del Monetary Policy Committee (Mpc) e' stata relativamente trasparente negli ultimi mesi, in particolare dopo che un intervento piu' restrittivo all'inizio di quest'anno aveva provocato un forte rialzo dei rendimenti dei titoli dei gilt.

La Commissione, in linea con le sue controparti internazionali, continua a privilegiare un approccio attendista. I vertici politici sono alla ricerca di segnali di allentamento delle tensioni geopolitiche, che rimangono un fattore chiave per le aspettative di inflazione e, nel caso del Regno Unito, rappresentano anche un freno alla crescita economica. Sebbene il Monetary Policy Committee (Mpc) disporra' dei dati relativi all'indice dei prezzi al consumo (Cpi) di maggio prima della decisione, gli indicatori anticipatori, tra cui i Pmi e le indagini sulle imprese condotte dall'Ufficio Nazionale di Statistica (Ons), continuano a segnalare pressioni sui prezzi ancora elevate.

La crescita salariale, tuttavia, rimane relativamente contenuta, coerentemente con un mercato del lavoro che mostra segnali di indebolimento. A differenza della Federal Reserve, la Banca d'Inghilterra non ha un mandato esplicito in materia di occupazione. La sua attenzione alla stabilita' dei prezzi e del sistema finanziario si riflette in condizioni finanziarie relativamente restrittive, nonostante il deterioramento del quadro della crescita e del mercato del lavoro. A parte un temporaneo aumento nel primo trimestre, indicatori quali il tasso di partecipazione al mercato del lavoro e i posti vacanti continuano a deteriorarsi. Cio' pone i politici di fronte a un difficile compromesso: una politica restrittiva puo' aiutare a contenere l'inflazione trainata dalla domanda, ma fa ben poco per affrontare le pressioni dal lato dell'offerta, poiche' in questo ambito il rallentamento della crescita rappresenta in definitiva il principale meccanismo di aggiustamento.

Le pressioni inflazionistiche nel Regno Unito rimangono piu' persistenti rispetto alle altre economie del G7, a causa di una produttivita' strutturalmente piu' debole. Per rompere questo circolo vizioso, le politiche fiscale e monetaria devono, in ultima analisi, convergere verso un approccio incentrato sulla crescita. Cio' sembra improbabile nel breve termine e fa presagire il persistere di pressioni stagflazionistiche nel Regno Unito.

* Multi Asset Solutions Portfolio Manager di Allspring Global Investments "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 16-06-26 15:49:07 (0510) 5 NNNN