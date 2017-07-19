Allspring Global Inv.: Venezuela, investimenti e impatto - PAROLA AL MERCATO

a cura del team di Allspring Global Investments (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - - Oro e dollaro statunitense in rialzo in un contesto di incertezza geopolitica: le turbolenze politiche in Venezuela hanno fatto schizzare il prezzo dell'oro e rafforzato il dollaro statunitense; tuttavia riteniamo che le prospettive di lungo periodo dell'oro dipendano dai tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, dall'inflazione e dagli acquisti della banca centrale.

- Impatto minimo sul petrolio nel breve termine, sfide nel lungo termine: le attuali interruzioni della produzione petrolifera in Venezuela difficilmente influiranno sui prezzi globali a causa dell'eccesso di offerta, mentre la crescita della produzione nel lungo termine deve affrontare ostacoli quali il deterioramento delle infrastrutture e la carenza di investimenti.

- Implicazioni regionali e globali piu' ampie: l'azione incisiva degli Stati Uniti in Venezuela e' una prova della loro crescente influenza in America Latina, con potenziali effetti sulla politica regionale e sugli equilibri di potere globali, incluse le valutazioni strategiche della Cina.

Matthias Scheiber, Head of Multi-Asset Solutions di Allspring Global Investments, mette in evidenza l'impatto sui mercati globali e petroliferi: "La recente estromissione del presidente del Venezuela introduce un nuovo livello di rischio geopolitico, con ripercussioni sui mercati globali. Sebbene l'impatto immediato sembri limitato a specifiche asset class come l'oro e il dollaro statunitense, le implicazioni piu' ampie per le materie prime, la politica regionale e le dinamiche di potere globali meritano un esame piu' approfondito.

Il cambio di governo in Venezuela ha sollevato interrogativi sul suo impatto sui mercati petroliferi globali. Nel breve termine, prevediamo che l'effetto sara' minimo. Attualmente il Venezuela produce poco meno di 1 milione di barili al giorno, pari a circa l'1% dell'offerta globale. Con l'Agenzia internazionale per l'energia che prevede un eccesso di offerta globale di 3,8 milioni di barili al giorno nel 2026, e' improbabile che qualsiasi interruzione temporanea della produzione venezuelana possa influenzare in modo significativo i prezzi.

Nel medio-lungo termine, questi eventi potrebbero esercitare una pressione al ribasso sui prezzi del petrolio. Esiste il potenziale per un aumento della produzione in Venezuela, ma e' accompagnato da numerose sfide. Nonostante possieda le piu' grandi riserve petrolifere conosciute al mondo, decenni di investimenti insufficienti, il deterioramento delle infrastrutture e l'uscita di scena dei produttori internazionali hanno fortemente limitato la capacita' produttiva del Venezuela.

Anche sotto la supervisione degli Stati Uniti e con nuovi investimenti, un aumento significativo della produzione richiederebbe anni di sforzi costanti. Le principali compagnie petrolifere potrebbero reinvestire nel Paese, date le sue vaste riserve e le condizioni contrattuali presumibilmente interessanti che verrebbero offerte. La leader dell'opposizione Mari'a Corina Machado afferma che la produzione potrebbe triplicare fino a raggiungere i 3 milioni di barili al giorno, ma per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere necessario un decennio'.

Red-

(RADIOCOR) 08-01-26 14:01:38 (0397) 5 NNNN