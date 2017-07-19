Allspring Global Inv.: Venezuela, investimenti e impatto - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 gen - Michael Bradshaw, Head of Precious Metals and Senior Portfolio Manager di Allspring Global Investments, commenta cosi' l'andamento dell'oro e del dollaro statunitense: "Sulla scia dei disordini politici in Venezuela, i prezzi dell'oro sono aumentati di quasi il 2%, riflettendo il suo tradizionale ruolo di bene rifugio in periodi di incertezza, anche se questo effetto potrebbe essere di breve durata. Di conseguenza, riteniamo che eventi geopolitici come questo siano un motivo per detenere oro, ma non necessariamente un motivo per acquistarlo oggi.

"Inoltre, gli investitori dovrebbero valutare i rischi geopolitici a breve termine rispetto alle prospettive a medio termine di un taglio dei tassi di interesse statunitensi. Nel frattempo, il dollaro statunitense si e' rafforzato, beneficiando del suo status di valuta di riserva globale, tra i dubbi sugli eventi del fine settimana e le loro implicazioni per l'ordine globale.

Sebbene il rialzo dell'oro possa essere di breve durata se le ostilita' non dovessero intensificarsi ulteriormente, la sua traiettoria a lungo termine potrebbe dipendere da fattori quali i tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, l'andamento dell'inflazione, la forza relativa del dollaro statunitense e il proseguimento degli acquisti da parte delle banche centrali'.

Derrick Irwin, Co-Head of Intrinsic Emerging Markets Equity di Allspring Global Investments, mette in evidenza le implicazioni regionali in termini di investimenti: "La transizione politica in Venezuela ha anche implicazioni piu' ampie per l'America Latina e la geopolitica globale. L'azione determinata dell'amministrazione Trump potrebbe rafforzare la sua influenza nel dibattito politico in tutta la regione. Con diverse elezioni chiave in programma in America Latina nel 2026, il successo o il fallimento della transizione in Venezuela sara' determinante per accelerare una transizione politica verso destra nei paesi vicini. Nel complesso, le recenti azioni non modificano la nostra visione sulla maggior parte della regione, tuttavia non possiamo ignorare le dichiarazioni di Trump sul regime colombiano.

Sul piano globale, gli eventi in Venezuela potrebbero indurre altre potenze, in particolare la Cina, a riconsiderare le proprie valutazioni strategiche. Sebbene alcuni ipotizzino che cio' potrebbe accelerare le tensioni su Taiwan, l'efficienza dell'operazione militare statunitense potrebbe indurre altre nazioni a riflettere prima di perseguire ambizioni territoriali aggressive.' Jamie Newton, Head of Global Fixed Income Research at Allspring Global Investments, condivide alcuni punti chiave per gli investitori: "Per gli investitori, gli sviluppi in Venezuela evidenziano l'importanza di monitorare i rischi geopolitici mantenendo al contempo un portafoglio diversificato. Gli asset in crescita come le azioni rimangono richiesti, trainati dall'ottimismo legato all'intelligenza artificiale e da solidi utili societari. Nel frattempo, i rendimenti obbligazionari dovrebbero rimanere contenuti, poiche' i mercati non hanno ancora incorporato nei prezzi una significativa escalation militare o un aumento della spesa per la difesa.

In sintesi, sebbene la transizione politica in Venezuela abbia introdotto nuove incertezze, il suo impatto immediato sui mercati globali rimane limitato. Tuttavia, un'ulteriore escalation potrebbe aumentare l'incertezza degli investitori e portare a una maggiore volatilita' dei mercati. Per ora, l'attenzione resta concentrata sui fattori piu' generali che determinano l'andamento dei mercati, tra cui la politica monetaria statunitense, l'inflazione e l'innovazione tecnologica'.

Red-

(RADIOCOR) 08-01-26 14:05:55 (0398) 5 NNNN