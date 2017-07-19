Allianz: pressioni finanziarie e salute le principali preoccupazioni a livello globale -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 lug - Le percezioni degli italiani fotografano un paese che guarda al futuro con una preoccupazione maggiore rispetto a quella rilevata in molti altri paesi: secondo il sondaggio internazionale sui consumatori in 10 paesi pubblicati in 'The Allianz 3am Report 2026', realizzato da Allianz e Ipsos, la salute resta il principale motivo di preoccupazione personale, ma il futuro e la sicurezza personale assumono in Italia un'importanza superiore rispetto alla media globale, mentre le questioni economiche risultano relativamente meno centrali.

Dalle risposte emerge il sentimento diffuso di vivere una fase caratterizzata da forte incertezza, alimentata da crisi internazionali, cambiamenti sociali e timori legati alle prospettive delle famiglie e delle nuove generazioni.

Rispetto agli altri paesi coinvolti nell'indagine, gli italiani associano inoltre con maggiore frequenza le preoccupazioni per il futuro agli effetti del cambiamento climatico. Sul tema della salute, le principali preoccupazioni dichiarate riguardano il benessere dei familiari, il rischio di malattie gravi e l'accesso alle cure. Al contrario, rispetto alla media internazionale, gli italiani citano meno spesso gli aspetti legati alla salute mentale e alla gestione dello stress. Anche la sicurezza guadagna rilevanza nelle percezioni degli intervistati: in particolare, criminalita' e sicurezza personale sono temi che preoccupano gli italiani piu' della media degli altri paesi analizzati. Meno sentite, invece, risultano le preoccupazioni relative alla cybersicurezza e all'instabilita' politica.

L'indagine evidenzia inoltre differenze significative tra generazioni e livelli di reddito: i piu' giovani concentrano le proprie preoccupazioni su lavoro, carriera e prospettive future, mentre le generazioni piu' mature attribuiscono maggiore importanza a salute, sicurezza e ambiente.

All'aumentare del reddito, infine, diminuisce il peso delle preoccupazioni economiche e cresce l'attenzione verso sostenibilita', tutela dell'ambiente e qualita' della vita.

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