Allianz: Fondazione Umana Mente punta a ampliare iniziative inclusive nel 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - La Fondazione Allianz Umana Mente, costituita nel 2001 come principale espressione delle iniziative di responsabilita' sociale di Allianz, ha pubblicato il Bilancio di Missione 2024. Dal suo avvio nel 2001, la Fondazione ha investito oltre 40 milioni di euro in piu' di 300 progetti, raggiungendo oltre 72.000 persone. I principali destinatari del suo intervento, i giovani provenienti da contesti svantaggiati e le persone con disabilita', sono stati coinvolti in molteplici progetti concentrati su quattro ambiti principali di intervento: vacanze inclusive e aperte a tutti, iniziative artistiche e culturali, sport inclusivo e progetti di inserimento lavorativo. 'La filantropia senza limiti non e' solo il nostro slogan, ma la filosofia che guida ogni nostra iniziativa, trasformando l'aiuto in un ponte verso un futuro migliore' commenta Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz e Presidente della Fondazione Allianz Umana Mente.

'Questo documento riepiloga quanto abbiamo fatto nell'anno trascorso e soprattutto detta i nostri nuovi traguardi per un impegno sempre piu' efficace nel creare opportunita' per migliorare la qualita' della vita delle persone piu' fragili'.

Per il 2025, la Fondazione si propone di ampliare ulteriormente le sue attivita', con obiettivi strategici focalizzati sui quattro principali ambiti d'intervento: vacanze inclusive e aperte a tutti, iniziative artistiche e culturali, sport inclusivo e progetti di inserimento lavorativo.

