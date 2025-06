Allianz: Fondazione Umana Mente punta a ampliare iniziative inclusive nel 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Tra le nuove progettualita' avviate nel 2024 dalla Fondazione Allianz Umana Mente ci sono: la Casa Teatro Umana Mente, un progetto di teatro sociale situato nel cuore di Milano che ha coinvolto una ventina di ragazzi con disabilita' in un percorso formativo professionalizzante per aspiranti attori, con 420 ore di formazione erogate nell'anno scolastico 2024-25; i Campionati Italiani FISDIR-FCI FAUMCUP, evento che ha permesso ad atleti con disabilita' intellettivo-relazionali di competere, per la prima volta in Italia, nel ciclismo a livello agonistico.

Nel 2024 la Fondazione ha inoltre ulteriormente ampliato il progetto Hol4All, introducendo nuove sessioni estive dedicate anche ai siblings, fratelli e sorelle di persone con disabilita' e, in ambito lavorativo, ha portato avanti il progetto 'Impariamo dall'eccellenza' per fornire opportunita' a centinaia di giovani provenienti da contesti svantaggiati, aiutandoli a intraprendere un percorso professionale nel settore alberghiero e della ristorazione di alta gamma.

Per quanto riguarda il 2025, la Fondazione si propone di espandere il progetto Casa Teatro Umana Mente, che nel 2025 entra nel suo secondo anno di attivita' e che vedra' anche un semestre di residenzialita', ovvero scambi formativi con altre compagnie teatrali italiane. Inoltre, si punta all'avvio di nuove collaborazioni con enti del Terzo Settore, e in particolare con le realta' associative sportive, per rafforzare il progetto Campionati Italiani FISDIR-FCI FAUMCUP, coinvolgendo nuovi atleti e realizzando un numero maggiore di gare. Tra gli obiettivi anche il rafforzamento della piattaforma Managing Disability, con la firma di un accordo con l'Agenzia Nazionale Disabilita' e Lavoro-ANDEL e con Value People, al fine di aumentare le opportunita' di lavoro per persone con disabilita' e garantire un supporto personalizzato, e l'ulteriore sviluppo dei progetti degli Sport invernali inclusivi con il supporto alla Squadra G, la squadra giovanile della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici-FISIP. Anche nel 2025, infine, la Fondazione sosterra' i raduni di allenamento della Squadra per consentire agli atleti di realizzare il loro grande sogno: partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali Alpi Francesi 2030.

