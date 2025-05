AllianceBernstein: gli emergenti tornano in auge - PAROLA AL MERCATO

di Sammy Suzuki* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Veniamo da un decennio in cui l'S&P 500 ha registrato performance eccezionali, mentre azionario e debito emergenti sono rimasti indietro, alimentando cosi' la percezione che gli Stati Uniti performino necessariamente meglio dei Paesi in via di sviluppo.

Ma non e' sempre cosi'; spesso, anzi, proprio quando il consenso e' unidirezionale, accade l'esatto contrario, e la storia insegna. Se guardiamo al decennio 2001-2010, per esempio, mentre il consenso puntava tutto sugli Stati Uniti, a brillare sono stati i mercati emergenti e quando, nel 2010, il mercato era a favore di questi ultimi, la sovraperformance non si e' verificata.

Oggi ci troviamo in una situazione simile: veniamo da un contesto in cui si guarda prevalentemente agli Stati Uniti - e per buone ragioni - trascurando altre aree promettenti.

Eppure, nonostante i dazi e l'alta volatilita', l'azionario emergente e' in rialzo mentre l'S&P e' in calo, il che segnala che potremmo essere a un punto di svolta.

In questo contesto, l'andamento del dollaro porta a fare una riflessione. La narrativa dominante e' che la valuta sia debole, ma e' cosi'? Guardando i dati, dagli anni '70, ovvero da quando siamo usciti dal gold standard, in termini di tassi di cambio effettivi reali, il dollaro USA e' quasi il piu' caro della sua storia. Quello che possiamo ipotizzare e' l'entrata effettiva in un ciclo di deprezzamento del dollaro americano che, come ogni ciclo valutario, tende a essere lungo. Le valutazioni non sono un buon predittore nel caso delle valute, ma il connubio tra valutazione e trend e' cosi' forte che le probabilita' che si entri in una fase ribassista sono piu' alte del normale. Cio' beneficerebbe asset non legati al dollaro,e non solo i mercati emergenti, che sono particolarmente ben posizionati per via delle basse aspettative.

Il contesto attuale presenta molte opportunita', ma e' fondamentale mantenere un approccio accorto e selettivo. Ad oggi, guardiamo con interesse a regioni come gli Emirati Arabi Uniti, specialmente Dubai, diventato un vero e proprio rifugio sicuro, o come il Brasile, che beneficia di un'attenzione crescente da parte degli investitori sia lato valuta che azionario. In questo senso, l'evoluzione sui dazi potrebbe aprire nuove porte per il Paese sul fronte agricolo: se, infatti, la guerra commerciale impedira' alla Cina di importare prodotti agricoli dagli Stati Uniti, Pechino dovra' rivolgersi altrove e Rio sembra una destinazione rassicurante.

Infine, un altro mercato che sta mostrando potenzialita' e' la Grecia. Nonostante sia spesso trascurata dagli investitori europei, il Paese ha fatto significativi progressi nel ristrutturare la propria economia: le banche greche, in particolare, presentano oggi bilanci decisamente migliori che in passato, e valutazioni a sconto rispetto al loro potenziale di crescita.

