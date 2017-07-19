AllianceBernstein: Bce da sola non basta, serve integrazione con politiche fiscali - PAROLA AL MERCATO

a cura degli analisti di AllianceBernstein (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 nov - 'Il quadro macroeconomico globale mostra segnali di stabilizzazione piu' chiari rispetto ai mesi scorsi. La fase di incertezza politica sembra in larga parte superata e, dopo una crescita nel 2025 superiore alle attese, ci aspettiamo che l'espansione prosegua nel 2026, sostenuta dal recupero della fiducia e da una graduale ripresa degli investimenti.

Il nodo cruciale resta capire quanto potra' essere intenso questo ciclo espansivo. In Europa, l'evoluzione della politica fiscale sara' determinante: dopo anni di margini di manovra limitati, un miglior coordinamento con la politica monetaria potrebbe amplificare gli effetti positivi della normalizzazione dei tassi. Infatti, sebbene la politica monetaria rimanga uno dei principali strumenti per sostenere la stabilita' economica, la sua efficacia dipendera' sempre piu' dal contesto fiscale e dalla capacita' dei governi di contenere deficit e debito.

Il trend e' reale e lo stiamo vedendo. La stabilita' di breve periodo potrebbe essere pagata con squilibri di lungo termine: l'aumento dei deficit di bilancio nelle economie avanzate rappresenta, nella migliore delle ipotesi, un freno alla crescita futura e, nella peggiore, un potenziale fattore di crisi.

Intanto, sul fronte monetario, la BCE si trova in una posizione relativamente bilanciata: l'inflazione e' ormai rientrata in modo sostenibile verso il target e i tassi sono tornati a un livello neutrale. Questo fa si' che un nuovo intervento dell'Eurotower nel 2025 resti improbabile, anche se non si puo' escludere del tutto che un ulteriore taglio diventi necessario per evitare un eccessivo rallentamento dell'inflazione nel medio termine.' "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 18-11-25 14:22:12 (0433) 5 NNNN