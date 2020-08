Alitalia: Filt Cgil, lavorare congiuntamente a Newco per garantire futuro a tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ago - 'Sul piano industriale chiediamo un cambio di passo rispetto al passato che sia all'altezza dell'importanza delle risorse e degli interventi normativi del Governo'. Cosi' il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio e il segretario nazionale Fabrizio Cuscito, in merito all'incontro con la ministra dei Trasporti Paola De Micheli su Alitalia spiegando che 'per evitare errori del passato serve lavorare congiuntamente sul percorso della costituzione della Newco, sull'elaborazione del piano industriale e sui vari passaggi dalla vecchia alla nuova compagnia, in particolare per quanto riguarda il personale. A nostro avviso - aggiungono i due dirigenti nazionali della Filt Cgil - servono da subito investimenti in aeromobili e certezze sul passaggio di tutti i lavoratori attualmente in forza alla compagnia, ricorrendo successivamente, se necessario, agli ammortizzatori sociali'

'Da parte nostra - sostengono infine Malorgio e Cuscito - vogliamo che sia garantito un futuro occupazionale tutto il personale, non riproponendo vecchie ricette del passato che hanno visto la riduzione dell'occupazione con esiti

