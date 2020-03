Alimentare: la Dop economy supera i 16,2 miliardi di euro (+6%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 mar - A fine 2019 l'Italia si conferma leader mondiale per numero di prodotti alimentari certificati con 824 tra Dop, Igp e Stg nei comparti wine e food sui 3.071 totali. Oltre un prodotto su quattro registrato come Dop, Igp o Stg e' italiano. Nel 2019 sono state registrate 32 nuove Ig nel mondo, 24 appartengono al segmento food (tra cui l'olio di Puglia Igp in Italia) e 8 wine (tr cui il Nizza Dop) con le maggiori performance in Spagna (+9%), Croazia (+4%), e poi Regno Unit, Italia, Francia, Grecia, Austria e Romania (per tutte +2%). Nel 2019 l'Italia ha inoltre raggiunto la soglia dei 300 prodotti food tra Dop, Igp e Stg e anche in questo caso si tratta di un primato mondiale. Al secondo posto distanziata la Francia con 251 riconoscimenti tra i prodotti food.

Gdo

