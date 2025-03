Alimentare: Ipsos, per 27% italiani prodotti Parma Food Valley tra 5 eccellenze Paese

Ma solo il 43% conosce il brand (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mar - Tra i 5 prodotti gastronomici che meglio rappresentano il nostro Paese nel mondo, il 27% degli italiani cita spontaneamente un'eccellenza tipica della filiera della Parma Food Valley, come il Parmigiano Reggiano e il prosciutto di Parma. Un territorio "con un potenziale che non si e' ancora pienamente espresso", perche' risulta conosciuto come brand solo dal 43% degli intervistati. Anche se piu' del 50% riconosce il valore di eccellenze italiane nel mondo dei prodotti della Parma Food Valley. Sono alcune delle evidenze emerse da una ricerca Ipsos presentata oggi a Milano da Parma Food Valley, il territorio promosso e valorizzato da Fondazione Parma Creative City of Gastronomy Unesco che racchiude 6 tra le piu' importanti filiere dell'agroalimentare italiano: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta (Barilla), pomodoro (Mutti e Rodolfi), latte (Parmalat) e le alici (Delicius, Rizzoli e Zarotti). La Fondazione e' stata costituita nel 2017, a seguito della nomina di Parma a Citta' Creativa Unesco per la Gastronomia, avvenuta nel dicembre 2015. E oltre alle filiere, e' affiancata dai partner istituzionali come il Comune di Parma, la Camera di Commercio dell'Emilia, l'Unione Parmense degli Industriali, l'Universita' di Parma e Fiere di Parma, con il coordinamento di Parma Alimentare. Tra gli oltre 1.200 intervistati della ricerca Ipsos, a guidare gli acquisti al primo posto c'e' la qualita' (63%) e al secondo il gusto (52%). Ma nella ricerca emergono anche punti di miglioramento. E tra questi c'e' il focus principale di Fondazione Parma Creative City of Gastronomy Unesco, ovvero promuovere la conoscenza di Parma Food Valley, il cui fatturato e' di oltre 11 miliardi di euro, di cui 5 derivanti dall'export. E sul fronte esportazioni, dai dati aggiornati presentati oggi emerge, come gli Stati Uniti sono il paese con la maggior crescita nell'ultimo anno (+21,7%). Massimo Spigaroli, presidente Fondazione Parma Creative City of Gastronomy Unesco: "In un momento simile, caratterizzato anche a livello internazionale da una conflittualita' politica ed economica, siamo riusciti a fare sistema".

