Alimentare: gruppo tedesco Melitta acquisisce il 70% di Corsini Caffe'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 nov - Il gruppo tedesco Melitta Group ha annunciato di aver acquisito il 70% delle azioni della societa' Corsino Corsini (Corsini Caffe'), storica torrefazione toscana. L'accordo prevede di mantenere in Italia la governance e la produzione nello storico stabilimento in provincia di Arezzo. L'obiettivo dell'operazione e' portare la torrefazione a crescere sul mercato, consolidando la presenza oltreconfine. Il gruppo Melitta, che ha chiuso il 2020 con un fatturato di 1,7 miliardi, si occupa di sviluppo, produzione e vendita di prodotti di marca per il consumo di caffe', per la conservazione e preparazione degli alimenti e per la pulizia della casa. Deve il suo nome a Melitta Bentz, la casalinga tedesca di Dresda che nel 1908 invento' il primo filtro per il caffe'.

