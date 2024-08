Alimentare: Confagricoltura, da digitale benefici per autonomia energetica imprese

'Integrazione filiera e' un punto chiave in questo processo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 24 ago - Il settore agricolo 'riveste un ruolo fondamentale nella transizione energetica. Questo ci investe di una grande responsabilita' nel processo di decarbonizzazione. Oggi siamo di fronte alla messa a terra di un nuovo grande sistema agricolo nel nostro Paese, con la digitalizzazione al centro: robotizzazione, sensoristica, agricoltura 4.0 possono agevolare l'autonomia energetica, con benefici per le imprese agricole.

L'integrazione della filiera e' un punto chiave in questo processo'. Cosi' il vicepresidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, dal Meeting di Rimini. Il contributo dell'agricoltura all'economia circolare, ragiona, 'passa da diverse azioni riconducibili all'utilizzo e allo sviluppo delle agroenergie' ma 'per andare in questa direzione l'intera filiera deve collaborare. Ognuno deve fare la propria parte, con il supporto delle istituzioni che devono accompagnare questa transizione'. E poi 'tutti ci dobbiamo impegnare nella promozione di azioni di ampio respiro in questo senso, a partire dalla formazione, fino a una cultura finanziaria per incentivare la crescita del comparto' conclude.

