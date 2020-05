Alimentare: Coldiretti a Conte, fermare speculazioni sui prezzi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - Fermare le speculazioni sui prezzi dei beni di prima necessita' per difendere la capacita' delle famiglie di rifornire le dispense di casa con cibo e bevande e garantire un giusto compenso agli agricoltori. E' quanto ha chiesto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell'incontro con il premier Giuseppe Conte per fare il punto sulle misure in campo con il Dl Maggio contro gli effetti dell'emergenza coronavirus. "E' fondamentale - ha sottolineato Prandini - garantire la stabilita' dei prezzi lungo tutta la filiera per bloccare ogni tentativo di speculazione a danno dei consumatori e degli agricoltori che devono poter continuare a produrre per difendere la sovranita' alimentare del Paese in un momento di grandi tensioni internazionali sugli scambi commerciali".

