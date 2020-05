Alimentare: Coldiretti a Conte, fermare speculazioni sui prezzi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 mag - "Nelle campagne in questo momento a molte nostre imprese - ha aggiunto Prandini - vengono proposti tagli insostenibili dei compensi al di sotto dei costi mentre le quotazioni al dettaglio per gli alimentari continuano ad aumentare dal burro (+2,5%) ai formaggi +2,4%), dal latte (+4,1%) ai salumi (+3,4%) fino alle carni (+2%) secondo gli ultimi dati Istat ad aprile. Serve piu' concorrenza riaprendo al piu' presto - ha chiesto il presidente della Coldiretti - ristoranti, mense, bar, gelaterie, pasticcerie agriturismi e, in molte regioni, anche i mercati rionali e quelli degli agricoltori ancora fermi". La chiusura forzata del canale della ristorazione ha provocato un effetto a cascata sull'agroalimentare nazionale con il valore dei mancati acquisti in cibi e bevande per la preparazione dei menu che sale a 5 miliardi per effetto del lockdown prorogato al primo giugno, secondo una stima della Coldiretti.

Com-Arl

(RADIOCOR) 06-05-20 16:03:17 (0519)FOOD 5 NNNN