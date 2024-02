Alibaba: nel 2023 aumentate del 193% imprese italiane su piattaforma B2B

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Nel 2023 le aziende italiane presenti su Alibaba.com - la piattaforma B2B del gruppo Alibaba - sono aumentati del 193% rispetto all'anno precedente. Gli articoli esposti sono cresciuti del 107% e la loro richiesta e' salita del 250%. Sono i dati presentati dall'azienda durante l'evento 'Nuove Tecnologie e B2B Digitale' organizzato a Bologna, per presentare a 300 Pmi le nuove funzionalita' del marketplace che sfruttano l'intelligenza artificiale. Ogni anno le richieste di trattative o informazioni inviate alle aziende italiane con Alibaba.com aumentano del 473%. Gli imprenditori provenienti dall'Emilia-Romagna e dal Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria) costituiscono circa il 30% di tutte le aziende italiane che usano la piattaforma per esportare i loro prodotti. La categoria merceologica piu' diffusa e' il Food&Beverage, che supera una quota del 27% in questi territori. L'abbigliamento Made in Italy, le calzature e gli accessori rappresentano il 7%. Segue il comparto beauty (4,5%). Si segnala sulla piattaforma anche un 3% di imprese che producono macchinari industriali. In totale, Alibaba.com connette oltre 47 milioni di compratori professionali a oltre 200.000 venditori, in 200 paesi del mondo.

Com - Cog

(RADIOCOR) 18-02-24 16:49:05 (0454) 5 NNNN