Algebris: Camerano, il Green Transition Fund puo' arrivare a 500 milioni

Chiuso oggi il primo round di raccolta a 200 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 lug - 'Il fondo nasce con una forte caratterizzazione industriale: vogliamo accompagnare le imprese in percorsi virtuosi di crescita utilizzando la finanza solo come una leva per generare valore in un'ottica di vera sostenibilita''. E' con queste parole che il managing director Luca Valerio Camerano, gia' Ceo di A2A per due mandati tra il 2014 e il 2020, annuncia a Radiocor il primo fondo di private equity di Algebris Investments, l'Algebris Green Transition Fund, che ha chiuso il primo round di raccolta fondi, raccogliendo impegni per circa 200 milioni da investitori istituzionali italiani e internazionali. L'obiettivo e' arrivare a 400 milioni nei prossimi 12 mesi con la possibilita', previo via libera degli attuali investitori, di toccare poi mezzo miliardo di euro.

La scelta del fondo ricadra' su aziende focalizzate sulla transizione energetica con elevato potenziale di crescita e con modelli di business resilienti, che verranno supportate nei processi di internazionalizzazione e consolidamento.

Tanto piu' che oggi, aggiunge Camerano, 'nell'attuale contesto politico-economico, gli investimenti in asset class alternative, combinati con strategie green, offrono eccellenti opportunita' di rendimenti e di reale creazione di valore Esg'.

'Guardiamo a dossier con valore tra 20 e 50 milioni di equity, prevalentemente a maggioranze ma anche a minoranze qualificate. - aggiunge Camerano - L'idea di base e' quella di operazioni miste, parte in acquisto parte in aumento di capitale, con un focus geografico fino al 70% sull'Italia ma anche sull'estero se ci sara' l'opportunita' di puntare su temi internazionali, a partire dall'idrogeno'.

