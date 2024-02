Alessandria: Officine Mak compra area ex Cementir di 160mila mq ad Arquata

Sara' bonificata e riqualificata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Officine Mak, societa' specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di grandi aree dismesse, protagonista di molteplici interventi rigenerativi urbani in Lombardia e hinterland milanese, ha acquisito ieri la proprieta' dell'area della ex Cementir di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Ormai chiuso dopo oltre 60 anni di attivita', l'imponente storico cementificio si sviluppa in un'area di 160mila metri quadrati. Il sito, posto nei pressi di un importante snodo stradale e ferroviario quale la direttrice Milano-Genova, sara' dunque bonificato e l'area riqualificata.

Com-Pan

(RADIOCOR) 20-02-24 13:05:47 (0333)IMM 5 NNNN