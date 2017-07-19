Alberghi: Patrigest (Gabetti), +63% investimenti Isem in Italia a 1,25mld

Attesi in crescita del 19% nel 2025 e del 25% al 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Il primo semestre del 2025 conferma il forte dinamismo del comparto dell'hospitality, in un contesto di ripresa globale del turismo: crescono i flussi internazionali, si consolida la domanda di strutture di fascia alta e aumentano gli investimenti, in particolare su operazioni value-add e di risposizionamento. E' quanto emerge dalla ricerca di Research & Data Intelligence di Patrigest, societa' del Gruppo Gabetti specializzata in research, advisory e valuation.

Nel 2024 l'Italia e' stata tra i primi paesi europei per investimenti corporate in hospitality, sia per volume (2 miliardi di euro), sia per peso sul totale degli investimenti (20%) sul totale. Nel primo semestre 2025 sono stati investiti in Italia, nel settore corporate, un totale di 5,1 miliardi di euro, +44% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nello specifico, nel comparto hospitality sono stati investiti circa 1,25 miliardi di euro, il 24% del totale, la seconda migliore performance per un primo semestre, dopo gli oltre 2 miliardi di euro registrati nel primo semestre del 2019.

La maggior parte degli investimenti e' stata registrata nel Nord Italia (55%), seguono il Centro (23%), grazie alla performance di Roma (area in cui si e' stato transato il 17% del volume totale), e il Mezzogiorno (22%). Oltre alla Capitale, le province piu' dinamiche sono state Como (20% del volume), Venezia (17%), Napoli (15%) e Milano (12%). Le sponde del Lario si confermano oggi tra le location piu' ambite dagli investitori in materia di hospitality.

Tra i deal piu' rilevanti del primo semestre 2025 si riporta la vendita degli hotel di lusso Cesar Augustus ad Anacapri, per circa 160 milioni di euro, e il JW Marriot di Venezia per circa 140 milioni di euro. Si conferma il primario interesse degli stakeholder per investimenti in strutture di fascia alta: gli hotel a 5 stelle costituiscono oltre la meta' del volume transato (il 54%), seguono i 4 stelle con il 38%. Le operazioni hanno coinvolto una vasta gamma di tipologie di investitori: gli acquirenti piu' attivi nel semestre sono stati gli hotel operator (40%), seguiti dai fondi di private equity, dagli investitori istituzionali, dai family office e privati alto spendenti e dagli sviluppatori.

