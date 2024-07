Airbus: prevede che la flotta di aerei commerciali raddoppiera' entro 20 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - Airbus prevede che la flotta aerea mondiale raddoppiera' nei prossimi 20 anni, un fenomeno guidato dalla crescita economica e demografica, in particolare in Asia. Nelle sue proiezioni annuali, pubblicate pochi giorni prima del Farnborough Air Show (Regno Unito), il gruppo aeronautico europeo stima che il mercato avra' bisogno di 42.430 nuovi aerei commerciali con piu' di 100 posti e cargo entro il 2043, con un aumento del 3,9% rispetto a le proiezioni per il 2042 pubblicate lo scorso anno.

Cio' porterebbe la flotta globale a 48.230 aerei rispetto ai 24.260 di fine 2023. Tra 20 anni, solo 5.800 degli aerei attualmente volanti saranno ancora in servizio, e 18.460 aerei sostituirebbero quindi quelli arrivati a fine vita.

I restanti 23.970 aerei soddisferebbero la crescita della domanda di viaggi aerei, che dovrebbe raggiungere l'8,4% annuo entro il 2027, a causa del recupero post-Covid-19, e il 3,6% annuo in media tra il 2027 e il 2043, secondo Airbus.

Dei 42.430 aerei consegnati tra il 2024 e il 2043, l'Asia-Pacifico fara' la parte del leone: 19.510 unita' di cui 9.520 destinate alla sola Cina, secondo Airbus. L'Europa ne assorbirebbe 8.050 e il Nord America, altro mercato maturo, 7.100. 'La Cina e l'India, e piu' in generale l'Asia-Pacifico nel suo insieme, alimenteranno la crescita, spostando ulteriormente il centro di gravita' del settore aereo verso l'Asia', ha affermato il produttore di aerei in un comunicato stampa.

Si prevede che il traffico aereo interno in Cina superera' rapidamente in volume quello degli Stati Uniti e registrera' una crescita annua del 5,1% tra il 2027 e il 2043, cifra che raggiungera' il 6,9% in India, anche se su volumi inferiori.

Un'altra regione dinamica, il Medio Oriente, dove tra vent'anni i sauditi voleranno in media il doppio di oggi, secondo Airbus.

Circa l'80% dei 42.430 nuovi aerei saranno aerei a corridoio singolo, come l'Airbus A320neo o il Boeing 737MAX, e il 20% sarebbero aerei a fusoliera larga (Airbus A350, Boeing 787 o 777X).

Sul fronte merci, Airbus vede la flotta di aerei cargo dimezzarsi entro il 2043, a 3.360 unita' rispetto alle 2.220 di oggi, con 2.470 nuovi aerei in consegna.

Airbus basa la sua analisi del mercato per i prossimi 20 anni sulle seguenti ipotesi: un aumento medio del Pil mondiale del 2,6% e del commercio internazionale del 3,1% annuo, ma anche un aumento della classe media di 1,7 miliardi di persone, che e' piu' della crescita netta della popolazione mondiale (+1,3 miliardi).

red-Ale

(RADIOCOR) 15-07-24 09:20:48 (0149) 5 NNNN