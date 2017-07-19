Airbus: nel 2025 consegnati 793 aerei, in linea con stime riviste a ribasso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - Airbus ha consegnato lo scorso anno 793 aeromobili commerciali a 91 clienti a livello globale e ha registrato 1.000 nuovi ordini lordi nel business degli aeromobili commerciali. E' quanto ha reso noto in un comunicato il consorzio franco-tedesco che a inizio dicembre aveva rivisto al ribasso la stima sulle consegne a circa 790 unita', trenta in meno rispetto alle 820 attese inizialmente. Il portafoglio ordini alla fine di dicembre 2025 e' salito a un nuovo record di fine anno di 8.754 aeromobili. "In un contesto operativo che continua a essere complesso e dinamico - si rileva nel comunicato - le consegne nel 2025 hanno mantenuto una traiettoria di crescita". Airbus pubblichera' i risultati per l'anno finanziario il data 19 February.

