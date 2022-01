Air France: sindacati, Governo francese eviti di licenziare italiani

Giornata di mobilitazione mercoledi' 26 gennaio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - "Abbiamo chiesto ai rappresentanti del Governo francese di attivarsi per assicurare la sospensione delle procedure di licenziamento e l'attivazione degli ammortizzatori sociali conservativi per le decine di lavoratori della societa' Air France basate in Italia". Lo affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo in una nota congiunta diffusa dopo l'incontro avvenuto oggi presso l'ambasciata francese in Italia con i rappresentanti del governo francese in merito alle procedure di licenziamento avviate dai Air France."E' impensabile - proseguono i sindacati - che un Governo, come quello francese, attento alle questioni sociali e del lavoro, consenta il licenziamento di decine di lavoratori in un momento di particolare difficolta' del settore aereo". "Abbiamo ricevuto l'impegno - aggiungono i sindacati - ad un confronto con i vertici della societa' per trovare una soluzione che escluda il licenziamento dei lavoratori italiani. Nel frattempo, concludono, "continueremo a monitorare la situazione e ad intraprendere tutte le azioni necessarie a partire dalla giornata di mobilitazione organizzata mercoledi' 26 gennaio".

com-fro

(RADIOCOR) 24-01-22 19:07:00 (0578) 5 NNNN