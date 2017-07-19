Aifa: Nistico', 70% farmaci in Italia deriva da dinamiche extra Ue

'In Italia no criticita' da chiusura Hormuz' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'Purtroppo il 70% dei farmaci in Italia derivano da dinamiche extra Ue.

Penso ad esempio alle materie prime. Per questo ci vuole una strategia di breve termine ma soprattutto di lungo termine'.

Lo ha affermato Roberto Giovanni Nistico', presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, intervenendo ad un convegno nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole 24 Ore. 'La crisi geopolitica legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz era imprevedibile ma voglio essere chiaro: in Italia dobbiamo stare tranquilli perche' stiamo monitorando attentamente questa situazione.

L'Italia sui farmaci critici e' un Paese leader nel mondo.

Inoltre e' un grande Paese per la ricerca sia di base che clinica. Abbiamo centri di eccellenza. Dobbiamo pero' essere meno frammentati e lavorare in squadra', ha aggiunto.

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