Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Aifa: Nistico', 70% farmaci in Italia deriva da dinamiche extra Ue

            'In Italia no criticita' da chiusura Hormuz' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - 'Purtroppo il 70% dei farmaci in Italia derivano da dinamiche extra Ue.

            Penso ad esempio alle materie prime. Per questo ci vuole una strategia di breve termine ma soprattutto di lungo termine'.

            Lo ha affermato Roberto Giovanni Nistico', presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, intervenendo ad un convegno nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato da Il Sole 24 Ore. 'La crisi geopolitica legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz era imprevedibile ma voglio essere chiaro: in Italia dobbiamo stare tranquilli perche' stiamo monitorando attentamente questa situazione.

            L'Italia sui farmaci critici e' un Paese leader nel mondo.

            Inoltre e' un grande Paese per la ricerca sia di base che clinica. Abbiamo centri di eccellenza. Dobbiamo pero' essere meno frammentati e lavorare in squadra', ha aggiunto.

            Lab-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 21-05-26 10:20:13 (0288)SAN 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.